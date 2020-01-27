Eskişehirspor stadına kavuşuyor - Son Dakika
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Eskişehirspor stadına kavuşuyor

6 saat önce

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oluşan hasarın ardından stadyumda tadilat çalışmalarına başlanırken, ligin 21. haftasında oynanacak olan Eskişehirspor-Altınordu karşılaşmasının Eskişehir'de oynanması bekleniyor.

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Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oluşan hasarın ardından stadyumda tadilat çalışmalarına başlanırken, ligin 21. haftasında oynanacak olan Eskişehirspor- Altınordu karşılaşmasının Eskişehir'de oynanması bekleniyor.


Geçen haftalarda Eskişehirspor'un maçlarını oynadığı 33 bin kişi kapasiteli Yeni Eskişehir Stadyumu'nun çatısı, çatı direkleri, gerdirme demirleri ve halatlarında yoğun kar yağışı sebebiyle hasar meydana gelmişti. Olayın ardından Eskişehir Valiliği çatı onarılana kadar stadyumun kapatılmasına karar verdi. Daha sonra sahasız kalan siyah kırmızılılar Adana maçını Afyon Zafer Stadyumu'nda oynadı. Stadyumda tadilat çalışmaları TOKİ tarafından başlatılırken, EsEs camiası bekleyişe geçti.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Altes Tribün Lideri Erkan Koca, büyük ihtimalle Altınordu maçını içeride oynayacaklarını ifade etti. Koca, "Eskişehirspor'un maddi olarak zor durumda olduğu bu günlerde son maçımızı Afyon Zafer Stadyumu'nda oynamamız kulübümüze külfet olmuştur. Kulüp başkanımızın yaptığı görüşmelerden sonra çalışmalar TOKİ idaresine verilerek başlamıştır. Stadyumdaki çalışmaların sonucunda büyük ölçüde kendi sahamızda oynayacağımız Altınordu maçını kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Bu süreçte kulübümüze stadyum onarımında destek verenlere teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:50 Kaynak: İHA
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