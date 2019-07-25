Eskişehirspor taktik ve koordinasyon çalıştı
37 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor, 2019-2020 sezonu öncesi hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürüyor.
Spor Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:14 Kaynak: İHA
Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor
, 2019-2020 sezonu öncesi hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürüyor.
Eskişehirspor, sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'da ki 2. etap kampı ile devam etti. Teknik Direktör Fuat Çapa
yönetiminde sabah saatlerinde başlayan antrenman, yaklaşık 65 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda; koordinasyon çalışmaları, dar alan oyunu ve yarım saha maç yapıldı. Antrenmanda sakatlık yaşanmazken, kampın verimli geçtiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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