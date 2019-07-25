Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor taktik ve koordinasyon çalıştı
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Eskişehirspor taktik ve koordinasyon çalıştı

37 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor, 2019-2020 sezonu öncesi hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürüyor.

Eskişehirspor taktik ve koordinasyon çalıştı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor, 2019-2020 sezonu öncesi hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürüyor.

Eskişehirspor, sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'da ki 2. etap kampı ile devam etti. Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde sabah saatlerinde başlayan antrenman, yaklaşık 65 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda; koordinasyon çalışmaları, dar alan oyunu ve yarım saha maç yapıldı. Antrenmanda sakatlık yaşanmazken, kampın verimli geçtiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Eskişehirspor, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:14 Kaynak: İHA
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