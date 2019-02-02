Eskişehirspor Taraftarı Barış Manço'yu Unutmadı
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Eskişehirspor'da taraftarlar Barış Manço'yu unutmadı.
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Gençlerbirliği
'ni ağırlayan Eskişehirspor
'da taraftarlar Barış Manço
'yu unutmadı.
Ünlü sanatçı Barış Manço, vefatının 20'inci yılında anılmaya devam ediyor. Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'un taraftarları ünlü sanatçıyı ölüm yıl dönümünde andı. Ligin 20'inci haftasında Gençlerbirliği ile karşılaştığı maç öncesi statta sık sık Barış Manço'nun şarkıları çalınırken Kırmızı Şimşeklerin taraftarları coşkulu bir şekilde şarkılara eşlik etti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:53 Kaynak: İHA
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