Eskişehirspor taraftarından bağış
7 saat önce
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Menemenspor maçında eksik yatan 70 bin lira prim, taraftarlarımız arasında toplanarak bugün kulübümüze bağışlandı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Menemenspor maçında eksik yatan 70 bin lira prim, taraftarlarımız arasında toplanarak bugün kulübümüze bağışlandı." denildi.
Açıklamada ayrıca, siyah-kırmızılı taraftarların, 8 Kasım Cuma günü deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçında takıma başarı dileklerinde bulunduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:05
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