Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor taraftarından bağış
Son Dakika Spor Eskişehirspor taraftarından bağış

Eskişehirspor taraftarından bağış

7 saat önce

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Menemenspor maçında eksik yatan 70 bin lira prim, taraftarlarımız arasında toplanarak bugün kulübümüze bağışlandı.

Eskişehirspor taraftarından bağış, System.String[]

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Menemenspor maçında eksik yatan 70 bin lira prim, taraftarlarımız arasında toplanarak bugün kulübümüze bağışlandı." denildi.


Açıklamada ayrıca, siyah-kırmızılı taraftarların, 8 Kasım Cuma günü deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçında takıma başarı dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

Adana Demirspor, Twitter, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:05 
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