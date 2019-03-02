Eskişehirspor Taraftarından Görsel Şölen

Eskişehirspor taraftarı, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında sahasında ağırladığı Adana Demirspor maçında muhteşem bir koreografiye imza attı.

Eskişehirspor taraftarı, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında sahasında ağırladığı Adana Demirspor maçında muhteşem bir koreografiye imza attı. Türk futbolunun köklü ekiplerinden Eskişehirspor'a taraftarlarının desteği tam gaz sürüyor. Ligin 24. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayan Kırmızı Şimşekler'de taraftarlar yine çok konuşulacak bir görsel şölene imza attı. Maçın başlama düdüğüne saniyeler kala tüm stat önceden hazırlanan pankartları havaya kaldırdı. Yeni Eskişehir Stadının Doğu Tribünü'nde ise üç boyutlu bir koreografi gözüktü. Tüm taraftar ahenk içinde görsel şölen sunarken maçın başlama düdüğüyle birlikte takıma desteğe devam edildi.



(Ersin Gökdağ - Mustafa Kaplan/İHA)

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