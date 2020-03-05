Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer oyuncularına güveniyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer oyuncularına güveniyor - Son Dakika Spor

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer oyuncularına güveniyor

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Özer, siyah-kırmızılı takımda herkesin kapasitesini aşarak oynadığını ve terinin son damlasına kadar savaştığını söyledi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer oyuncularına güveniyor, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Özer, siyah-kırmızılı takımda herkesin kapasitesini aşarak oynadığını ve terinin son damlasına kadar savaştığını söyledi.

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Özer, son haftalarda aldıkları mağlubiyetlerin hedeflerinde bir değişiklik yaratmadığını belirterek, ellerinden gelen mücadeleyi sonuna kadar sahada vereceklerini bildirdi.

Özer, ligde 9 maçın daha olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Elimizdeki oyuncu grubumuz bundan ibaret ve biz bu çocuklarla mucizeyi başarmak için yola çıktık. Herkes kapasitesini aşarak oynuyor ve terinin son damlasına kadar savaşıyor. Her inişin bir çıkışı var. 14 günde oynadığımız 4 maç bizi de yıprattı. Rakiplerimiz bu süreçte kadrolarında rotasyona gidebiliyor ancak bizim böyle bir lüksümüz yok."


Giresunspor'la 7 Mart'ta Eskişehir'de karşılaşacaklarını hatırlatan Özer, "Rakibimiz ligin kaliteli ekiplerinden. Kadrolarında birçok etkili isimler var. Hazırlıklarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Şartlar ne olursa olsun sahadan istediğimiz sonuçla ayrılmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hanefi Demirkol, Eskişehirspor, Mustafa Özer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Marcao'yu isteyen Fiorentina'dan 15 milyon euro talep ediyor
Valencia-Atalanta ve Inter-Getafe maçları seyircisiz oynanacak Sörloth'un babası, oğluna övgü yağdırdı: Yaptığı iş inanılmaz İsmail Kartal: Fenerbahçe'den teklif almadım

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:49:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer oyuncularına güveniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]