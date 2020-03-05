Eskişehirspor Teknik Direktörü Özer: Mucizeyi başarmak için yola çıktık

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, üst üste alınan mağlubiyetlerin ligde kalma hedeflerini değiştirmediğini ifade ederek, "Bu ligde oynayacağımız 9 maçımız daha var. Elimizdeki oyuncu grubumuz bundan ibaret ve biz bu çocuklarla mucizeyi başarmak için yola çıktık" dedi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, hafta sonu oynayacağı Giresunspor karşılaşmasının hazırlıklarını Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesi teknik direktör Mustafa Özer, takımın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eskişehir ekibinin aldığı mağlubiyetlerin hedeflerinde bir değişiklik yaratmadığını ifade eden Özer, "Dört maç üst üste kaybettiğimiz için üzgünüz ancak henüz her şey bitmedi. Biz elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar sahaya yansıtacağız. Bu ligde oynayacağımız 9 maçımız daha var. Elimizdeki oyuncu grubumuz bundan ibaret ve biz bu çocuklarla mucizeyi başarmak için yola çıktık. Herkes kapasitesini aşarak oynuyor ve terinin son damlasına kadar savaşıyor. Her inişin bir çıkışı var, biz de bunun için çabalıyoruz. 14 günde oynadığımız 4 maç bizi de yıprattı. Rakiplerimiz bu süreçte kadrolarında rotasyona gidebiliyor ancak bizim böyle bir lüksümüz maalesef yok" dedi.

"GİRESUNSPOR KALİTELİ BİR EKİP"

Bu hafta oynayacakları Giresunspor maçını da değerlendiren Özer, "Giresunspor ligin kaliteli ekiplerinden, kadrolarında birçok etkili isim var. Hazırlıklarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Kıvanç, Cemali ve Onur'un sakatlıkları var. Durumları maç saatinde netlik kazanacak. İbrahim Halil ise cezalı. Biz şartlar ne olursa olsun sahadan istediğimiz sonuçla ayrılmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.