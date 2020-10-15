Eskişehirspor teknik ve taktik çalıştı - Son Dakika

Eskişehirspor teknik ve taktik çalıştı

15.10.2020 18:21
Eskişehirspor teknik ve taktik çalıştı, System.String[]

Eskişehirspor, ligin 5. haftasında konuk edeceği Bandırmaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Eskişehirspor, ligin 5. haftasında konuk edeceği Bandırmaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Ligde geride kalan 4 haftada galibiyeti bulunmayan 3 kulüpten biri olan Eskişehirspor, kazanmak istiyor. Bu kapsamda Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde 3 puan için Bandırmaspor maçına odaklanan EsEs, Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde teknik ve taktik çalıştı. Bugünlük çalışmaları noktalayan siyah-kırmızılılar, yarın sabah idmanının ardından müsabakanın oynanacağı Bandırma'ya hareket edecek. Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor'un 2 Bandırmaspor'un ise 4 puanı bulunuyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor teknik ve taktik çalıştı
Eskişehirspor teknik ve taktik çalıştı
Eskişehirspor teknik ve taktik çalıştı

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Bandırmaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eskişehirspor teknik ve taktik çalıştı - Son Dakika Spor

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