Eskişehirspor TFF 2. Lig'e düştü

55 yıllık geçmişe sahip Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kalınca, sezonun tamamlanmasına 4 maç kala küme düşmeyi matematiksel olarak garantiledi.

Eskişehirspor, 2016-2017 sezonundan bu yana mücadele verdiği TFF 1. Lig'e veda etti.

1965 yılında kurulan ve geçmişte gösterdiği başarılarla adından söz ettirerek "Anadolu efsanesi" olarak anılan Eskişehirspor, son 4 sezonunu TFF 1. Lig'de geçirdi.

Bu sezon genç bir kadroyla mücadele eden Eskişehirspor, yaşadığı ödeme güçlüklerinden dolayı toplam 15 puanının silinmesini önleyemedi.

Ligin 30. haftasını 12 puanla geçen Eskişehirspor, son 4 haftaya girilirken düşme hattının hemen üzerindeki Boluspor'un 15 puan gerisinde kalarak gelecek sezon TFF 2. Lig'e düşmeyi garantilemiş oldu.