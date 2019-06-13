Eskişehirspor transfer yasağını fırsata çevirdi

DENİZ AÇIK - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor
'da geçmiş dönemlerde forma giyen oyuncuların, alacakları için açtıkları davalar nedeniyle 2018-2019 sezonunun ilk yarısında yeni transferlere lisans çıkartılamaması altyapıdan yetişen futbolcuların forma şansı yakalamasını sağladı.
Sezona Fuat Çapa
'nın teknik direktörlüğünde başlayan siyah-kırmızılılar, takımda geçmiş dönemde forma giyen futbolcularına olan borçları nedeniyle ilk yarı öncesi transfer yapamadı.
Bunun üzerine Eskişehirspor'un farklı yaş kategorilerinde forma giyen genç futbolcular kadroya dahil edildi. Eskişehir temsilcisinde 2018-2019 sezonundaki maçlarda altyapıdan yetişen 18 futbolcu forma giydi.
Siyah-kırmızılı takımda geçen sezon forma giyen en genç futbolcu, 5 maçta toplam 87 dakika sahada kalan 16 yaşındaki Metehan Altunbaş oldu.
Gençlerden en fazla süreyi ise 20 yaşındaki Mehmet Özcan
aldı. Ligdeki maçların tamamında kadroda yer alan Mehmet, 3 bin 56 dakika sahada kaldı.
Eskişehirspor'un altyapısından yetişerek geçen sezon takıma katkı sağlayan genç futbolculardan en fazla golü ise 23 yaşındaki İbrahim Halil
Öner kaydetti. Öner, siyah-kırmızılı formayla çıktığı 30 maçta rakip fileleri 6 kez sarstı.
Eskişehir temsilcisinde altyapıdan yetişerek geçen sezon forma giyen futbolcular ve aldıkları süreler şöyle:
|Futbolcu
|Yaş
| Maç
| Süre (Dk.)
| Metehan Altunbaş
| 16
| 5
| 87
| Ebrar Yiğit Aydın
| 17
| 2
| 97
| Furkan Balaban
| 18
| 11
| 716
|Utku Kızılkaya
| 18
| 2
| 22
|Tolga Yakut
| 18
| 13
| 691
|Fıratcan Üzüm
| 19
| 21
| 1567
|Talha Erdoğan
| 19
| 18
| 1067
|Muhammet Yahya Akbulut
| 19
| 1
| 35
|Cemali Sertel
| 19
| 21
| 1749
|Bedirhan Altunbaş
|19
|17
|1153
|Alperen Kocabaş
|20
|18
|885
|Mehmet Özcan
|20
|34
|3056
|Mevlüt Çelik
|21
|22
|1636
|Ekrem Kılıçarslan
|21
|20
|1791
|İsmail Oykun
|22
|13
|883
|Furgan Polat
|22
|29
|2169
|İbrahim Halil Öner
|23
|30
|2151
|Mehmet Feyzi Yıldırım
|23
|29
|2161