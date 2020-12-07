Eskişehirspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında kendi evinde konuk edeceği Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yapılan ve Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde saat 11: 30'da başlayan antrenmanda, Eskişehirsporlu oyuncular ısınma çalışmalarının ardından taktik çalıştı. Antrenman, şut çalışmalarının ardından sona erdi. Maç öncesinde Tuzlaspor 21 puan ile 4'üncü sırada yer alırken, Eskişehirspor ise 1 puan ile son sırada yer alıyor. - ESKİŞEHİR