Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'u Yine Taraftarları Yalnız Bırakmadı

Eskişehirspor'u Yine Taraftarları Yalnız Bırakmadı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirsporlu taraftarlar, yaşanan sıkıntılara rağmen takımlarını yalnız bırakmıyor.

Eskişehirspor'u Yine Taraftarları Yalnız Bırakmadı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirsporlu taraftarlar, yaşanan sıkıntılara rağmen takımlarını yalnız bırakmıyor.

Türk futbolunun köklü ekiplerinden Eskişehirspor, yaşanan sıkıntılara direnmeye devam ediyor. Sezon başında maddi sıkıntılar dolayısıyla transfer tahtasını açamayan siyah-kırmızılılarda, mevcut yönetimin de olağanüstü kongre kararı almasıyla problemler büyüdü. 27 Aralık günü seçim için toplanacak genel kurulda kulüp başkanlığı için henüz aday çıkmazken, kulüp yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Teknik Direktör Fuat Çapa da tüm sporseverlere kulübe destek olması için son çağrısını yaparken, takım genç oyuncular ile ligin ilk devresinin son maçına çıktı. Takımın geleceğinin belli olmamasına rağmen Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan Boluspor maçına kırmızı şimşekleri desteklemeye binlerce taraftar takımın sahipsiz olmadığını bir kez daha gösterdi. Yağışlı havada biran olsun susmayan ve takımın genç isimlerine desteği sürdüren taraftarlar, takımlarının arkasında olduğunu bir kez daha gösterdi. 7'den 70'e her yaştan seyirci, soğuk havaya rağmen karşılaşma boyunca takımlarına destek verdi.

Mücadelenin ilk yarısı Eskişehirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:12 Kaynak: İHA

Aralık, Eskişehirspor, Spor
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