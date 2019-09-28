Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor u12 takımını taşıyan araç kaza yaptı: 3 yaralı
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Eskişehirspor u12 takımını taşıyan araç kaza yaptı: 3 yaralı

50 dakika önce

ESKİŞEHİRSPOR U12 futbol takımını taşıyan minibüs, zincirleme kazaya karıştı.

Eskişehirspor u12 takımını taşıyan araç kaza yaptı: 3 yaralı, System.String[]
ESKİŞEHİRSPOR U12 futbol takımını taşıyan minibüs, zincirleme kazaya karıştı. 3 aracın birbirine girdiği kazada, takım antrenörü ve 1 oyuncunun da aralarında olduğu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Eskişehir çevre yolunda meydana geldi. Haydar E. yönetimindeki 26 VR 096 plakalı otomobil, önündeki Ahmet Ö. (57) yönetimindeki 43 VD 459 plakalı otomobile çarptı. Eskişehirspor U12 futbol takımının oyuncularını taşıyan Muharrem E. (46) yönetimindeki 26 GB 707 plakalı minibüs de kazaya karıştı. Kazada, otomobilde bulunan Sevgi Ö. ve minibüsteki Eskişehirspor U12 kafilesinden antrenör Muhsin Çakallı ile futbolcu Y.Ş. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir ve Yunus Emre Devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.


Eskişehirspor, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:40 Kaynak: DHA
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