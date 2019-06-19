Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'un 54'üncü kuruluş yıl dönümü
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Eskişehirspor'un 54'üncü kuruluş yıl dönümü

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un 54'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Eskişehirspor'un 54'üncü kuruluş yıl dönümü, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un 54'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Porsuk Çayı üzerine kurulan platformda Eskişehirspor taraftarı, "Bando Es-Es" grubu eşliğinde tezahürat yaptı. Tezahüratların ardından kırmızı-siyahlı taraftarlar, ellerindeki meşalelerle görsel şölen sundu.
Kutlamaya, Kulüp Başkanı Osman Taş, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ile çok sayıda taraftar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:04 Kaynak: AA
Porsuk, Eskişehirspor, Güncel
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