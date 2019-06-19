Eskişehirspor'un 54'üncü kuruluş yıl dönümü
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un 54'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:04 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor
'un 54'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı. Porsuk
Çayı üzerine kurulan platformda Eskişehirspor taraftarı, "Bando Es-Es" grubu eşliğinde tezahürat yaptı. Tezahüratların ardından kırmızı-siyahlı taraftarlar, ellerindeki meşalelerle görsel şölen sundu.
Kutlamaya, Kulüp Başkanı Osman Taş
, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra MHP
Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak
ile çok sayıda taraftar katıldı.
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