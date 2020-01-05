Eskişehirspor'un Antalya kampı - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehirspor'un Antalya kampı - Son Dakika Spor

Eskişehirspor'un Antalya kampı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

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TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde ilk yarıyı 6 puanla 18'inci ve son sırada tamamlayan siyah-kırmızılı takım, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde çalışmalarına devam etti.

Teknik direktör Mustafa Özer yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında futbolculara dayanıklılık ve çabukluk testleri uygulandı.

İzinli futbolcuların yer almadığı idmana altyapıdan birçok oyuncu katıldı. Eskişehirspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Siyah-kırmızılı ekip, 12 Ocak'a kadar sürecek Antalya kampında TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük ve Almanya'nın Hansa Rostock takımı ile hazırlık maçı yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:10 Kaynak: AA
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