Eskişehirspor'un "Bir milyon fidan kampanyası" 3 günde 10 bin fidanı geçti

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un 28 Nisan'da Tarım ve Orman Bakanlığının onayıyla başlattığı fidan kampanyasında bağış sayısı 10 bini geçti.

Siyah-kırmızılı kulübün gelir elde etmek için Eskişehir Orman Müdürlüğü ile görüşüp, Tarım ve Orman Bakanlığından gerekli izinleri alarak başlattığı "Bir milyon fidan kampanyası" devam ediyor. 3 gündür "www.ofidanlaryetisecek.com" internet sitesi vasıtasıyla devam eden kampanyada bağışlanan fidan, 10 binin üzerine çıktı.

Bir fidan için 20 lira olarak belirlenen kampanya bedelinin yarısı Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'na (OGEM-VAK), diğer yarısı ise Eskişehirspor'a kalıyor.

"O fidanlar yetişecek" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında toplanan bağışlar ile Eskişehir kent merkezi ve ilçelerinde birden fazla orman kurulması amaçlanıyor.

Öte yandan bağışçılar kampanyanın internet sitesinde isimlerini görebiliyor.