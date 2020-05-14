Eskişehirspor'un Covid-19 testleri temiz çıktı

ESKİŞEHİRSPOR'da oyuncu, teknik ve idari kadronun yanı sıra çalışanlara yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmazken, koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından oyuncular yeniden topbaşı yaptı.

ESKİŞEHİRSPOR'da oyuncu, teknik ve idari kadronun yanı sıra çalışanlara yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmazken, koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından oyuncular yeniden topbaşı yaptı. TFF 1'nci Lig ekiplerinden TFF 1'nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor 'da Covid-19 testleri temiz çıktı. Önceki gün Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Eskişehir il Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı. Kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyeleri, tüm oyuncularımız, teknik ekibimiz ile idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza yapılan Covid 19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından oyuncular Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Özer yönetiminde idmanlarına başladı. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılan idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular antrenmanda aktivasyon koşusu yaptı.

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Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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