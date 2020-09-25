Eskişehirspor'un genç oyuncuları gözünü Altay'a dikti - Son Dakika

Eskişehirspor'un genç oyuncuları gözünü Altay'a dikti

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un genç oyuncuları Talha ve Bilal, Altay maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Eskişehirspor'un genç oyuncuları gözünü Altay'a dikti, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un genç oyuncuları Talha ve Bilal, Altay maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Eskişehirspor, ligin 3. haftasında Altay'a konuk olacak. Maçın hazırlıklarına devam eden Eskişehirspor'da genç oyuncular karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor.

"Altay karşılaşmasından galibiyetle dönmek istiyoruz"

Maç öncesi konuşan Eskişehirspor'un orta saha oyuncusu Talha Erdoğan, "İlk iki hafta şanssızdık, gol yollarında pozisyonları harcadık. Aslında hocamızla çok iyi bir kamp dönemi geçirmiştik. Altay karşılaşmasından galibiyetle dönmek istiyoruz. Performansımın üstüne çıkmak istiyorum, goller atmak istiyorum" diye konuştu.

"Zor bir deplasmana gidiyoruz"

Siyah-kırmızılıların genç isimlerinde Bilal Ceylan ise, "Zor bir deplasmana gidiyoruz ama bizim için fark etmez, çıkıp mücadele edeceğiz. İnşallah 3 puanı alacağız. Elimden geleni yapıyorum, çok çalışıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor'un genç oyuncuları gözünü Altay'a dikti
Eskişehirspor'un genç oyuncuları gözünü Altay'a dikti
Eskişehirspor'un genç oyuncuları gözünü Altay'a dikti
Eskişehirspor'un genç oyuncuları gözünü Altay'a dikti

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Altay, Maç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eskişehirspor'un genç oyuncuları gözünü Altay'a dikti - Son Dakika Spor


Son Dakika

Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi "Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı? Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi
Ukrayna'da askeri öğrencileri taşıyan uçak düştü: 22 kişi hayatını kaybetti Ukrayna'da askeri öğrencileri taşıyan uçak düştü: 22 kişi hayatını kaybetti         
22:11
Otoyolun kenarında sandalyeye oturup havaya ateş açan sürücünün görüntüleri tepki çekti Otoyolun kenarında sandalyeye oturup havaya ateş açan sürücünün görüntüleri tepki çekti         
21:41
Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi         
21:18
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı         
18:53
Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu         
16:31
Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı         
16:13
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş         
13:57
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 23:17:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehirspor'un genç oyuncuları gözünü Altay'a dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei