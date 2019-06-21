Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'un gençlerine talep çok
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Eskişehirspor'un gençlerine talep çok

1 saat önce

Eskişehirspor'un genç yeteneklerinden Alperen Kocabaş, Süper Lig ekiplerinin radarında bulunuyor.

Eskişehirspor'un gençlerine talep çok, System.String[]
Eskişehirspor'un genç yeteneklerinden Alperen Kocabaş, Süper Lig ekiplerinin radarında bulunuyor.

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Türk futboluna her geçen gün yeni bir isim kazandırmaya devam ediyor. Maddi sorunlarla boğuştuğu sezonda Beşiktaş'ın ve A Milli Takım'ın değişmez isimlerinden olan Dorukhan Toköz'ü kazandıran Eskişehirspor'da kadrodaki diğer isimler de birçok takımın transfer hedefinde bulunuyor. Cemali Sertel Başakşehir'in, Fırat Can Üzüm Trabzonspor'un yolunu tutarken şimdi de Alperen Kocabaş iddiaları yükseliyor. Süper Lig ekiplerinin radarında olduğu öğrenilen 20 yaşındaki genç kanat oyuncusunun ise 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Eskişehirspor altyapısından yetişen ve her iki kanatta da görev alan Alperen, bu sezon Siyah Kırmızılı formayla çıktığı 18 maçta 1 gol 3 asistlik performansla takımının lige tutunmasında önemli rol oynadı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:21 Kaynak: İHA
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