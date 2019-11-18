Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'un gol yükünü yabancılar çekiyor
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Eskişehirspor'un gol yükünü yabancılar çekiyor

6 saat önce

TFF. 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da atılan 16 golün 10'unu yabancı futbolcular kaydetti.

Eskişehirspor'un gol yükünü yabancılar çekiyor, System.String[]

TFF. 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da atılan 16 golün 10'unu yabancı futbolcular kaydetti.


Son 2 maçını kazanarak çıkış yakalayan Eskişehirspor'da yabancı futbolcular çıkışın mimarı oldu. Osmanlıspor ve Adana Demirspor'u mağlup ederek lige sarılan Eskişehirspor'da Jesse Sekidika ve Milinkovic yüksek performansları ile dikkat çekti. Ligde toplam 16 golü bulunan siyah kırmızılıların 10 golü yabancı oyunculardan, 5 golü yerlilerden bir golü de rakip futbolcunun kendi kalesine atmasıyla geldi. Son haftalardaki performansıyla alkış toplayan Jesse Sekidika takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Bu kapsamda; Jesse Sekidika 5, Milinkovic 4, Emre Güral 3, Sissoko 1, İbrahim Halil Öner 1 ve Cemali Sertel'de 1 gol atma başarısı gösterdi.


Diğer yandan Eskişehirspor, ligin 12. haftasında evinde geçen sezon Süper Lig'den düşen Erzurumspor'u ağırlayacak. - ESKİŞEHİR

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:21 Kaynak: İHA
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