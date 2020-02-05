Eskişehirspor'un ligde kalma inancı tam - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehirspor'un ligde kalma inancı tam - Son Dakika Spor

Eskişehirspor'un ligde kalma inancı tam

6 saat önce

TFF 1. Lig'in ikinci yarısına 3 maçta topladığı 7 puanla moralli başlayan Eskişehirspor'un kulüp başkanı Mustafa Akgören, camiada herkesin takımın ligde kalacağına inandığını söyledi.

Eskişehirspor'un ligde kalma inancı tam, System.String[]

TFF 1. Lig'in ikinci yarısına 3 maçta topladığı 7 puanla moralli başlayan Eskişehirspor'un kulüp başkanı Mustafa Akgören, camiada herkesin takımın ligde kalacağına inandığını söyledi.

Akgören, kentte bir otelde düzenlediği basın toplantısında, büyük bir camianın başında olduklarını vurguladı.

Ligde son sıralardan kurtulmaya çalıştıklarını, FIFA'da ise bekleyen dosyalarının olduğunu belirten Akgören, "Sürekli avukatların tacizindeyiz. Takım iyi gitmeye başladı, puanımız 13 oldu, direkt taciz başladı. Kendilerine göre haklı da olabilirler. Bütün sıkıntılı dosyalara hakimiz. Avukatlarla dostluk seviyesine geldik." dedi.

Akgören, sorun yaşadıkları eski futbolcu Toko ile bir süre önce görüştüğünü bildirdi.

Hem Toko'nun hem de yine eski oyuncu Pinto'nun haklı olduğunu anlatan Akgören, şöyle devam etti:

"Çocuklar öyle şeyler anlatıyorlar ki üzülüyorum. Bu yüzden bizim acil paraya ihtiyacımız var. Hiç kimsenin yapamadığı radikal kararlar aldık. Bir futbolcu haricinde bizi kimse terk etmedi; Galatasaray'a giden Jesse haricinde. Jesse 'Paramı öderseniz Eskişehir'de mutluyum.' dedi fakat biz ödeyemedik. 83 bin avro acil para yatırılması gerekiyordu. Sözleşmedeki rakamlar ayrı konu, tartışılır ama o sözleşme imzalanmış. İmzalandıysa futbolcuya bu parayı ödeyeceksin. Ödeyemiyoruz, aylardır da ödenmemiş. Yüzlerce söz verilmiş tutulmamış."

Sezon başında 9 puan silme cezası verilen Eskişehirspor'un son haftalardaki yükselişine değinen Akgören, "Ben bu saatten sonra takımın yenileceğini düşünmüyorum. Bu saatten sonra bu takım kolay kolay maç vermez. Biz en zor deplasmandan, Bursaspor deplasmanından çıktık. Herkes bu takımın düşmeyeceğine inandı." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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