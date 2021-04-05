Eskişehirspor'un ligden düşüşü taraftarı derinden üzdü - Son Dakika

Eskişehirspor'un ligden düşüşü taraftarı derinden üzdü

05.04.2021 16:29

- Eskişehirspor'un ligden düşüşü taraftarı derinden üzdü Eskişehirspor'un ligden küme düşmesiyle büyük üzüntü yaşayan taraftarlar, kırmızı şimşeklerin bir an önce eski haline dönmesini istiyor.

- Eskişehirspor'un ligden düşüşü taraftarı derinden üzdü

ESKİŞEHİR - Eskişehirspor'un ligden küme düşmesiyle büyük üzüntü yaşayan taraftarlar, kırmızı şimşeklerin bir an önce eski haline dönmesini istiyor.

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'de dün oynanan Altınordu maçını 6-3'lük skorla kaybetti. Bu sonuçla Eskişehirspor'un ligin bitimine 6 hafta kala TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşti. Bu durum kulüp yönetiminde, futbolcularında ve taraflarda büyük üzüntü oluşturdu. Taraftarlardan Halil İbrahim Özhüner, 50 yıl önce köyünden şehre gelip maçını izlemeye gittiği takımın alt lige düşmesinden duyduğu üzüntüyü "Doğduk doğalı Eskişehirliyiz, ama sahip çıkmasını beceremedik. Sahip çıksaydık bu durumlara gelmezdik. Ne iş adamlarımız ne de vatandaşlarımız, hiç kimse sahip çıkmadı. Takım bu duruma geldi. Bundan sonrası da çok kötü olacak. 2. Lige gidiyoruz. Geri gelmemiz çok zor artık. Eskiden şimşekler denildiği zaman Eskişehir titrerdi. Sokaklar birbirine girerdi. Ama şimdi maalesef şimşekler yok oldu. Şimşekler denildiği zaman bırak Eskişehir'i, Türkiye birbirine girerdi. Kırmızı şimşekler denildiği zaman İstanbul'daki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş titrerdi" şeklinde ifade etti.

"İstanbul takımları titriyordu Eskişehir'in karşısında."

Geçmişten beri Eskişehirspor taraftarı olan ve maçlarını kaçırmadığını belirten Mustafa Bayar ise, "Bu takımı düşürenlere yazıklar olsun. Zamanında babamdan keçi alıp maça geldim. Şu takımın geldiği hale bakın. Kocaeli'ne 30 otobüs gittik. Kafamı yardılar Kocaeli'de. Parasını ödeyerek gidiyorduk. Eskişehir bu mu? İstanbul takımları titriyordu Eskişehir'in karşısında. Şimdi mahalle, köy takımları Eses'i yeniyor. Böyle bir şey mi olur" dedi.

"İyi bir çalışmayla Eskişehirspor şanlı günlerine tekrar döner"

Uzun yıllar Eskişehirspor'u destekleyen ve eskiden de futbol oynadığını belirten Münir Çınar ise üzüntüsünü şu ifadelerle açıkladı:

"Eskişehir Demirspor alt yapısında futbolcuydum. Eskişehirspor'un bu günlere gelmesindeki yegane faktör, yöneticiler tarafından iyi yönetilememesidir. Bunun karşılığında Eskişehirspor maalesef 2. lige düştü. Bundan sonra iyi bir çalışmayla Eskişehirspor şanlı günlerine tekrar döner. Biraz zamana ihtiyacımız var. Kulübü iyi yönetecek yönetici arkadaşlarımız geçmişten ders çıkartarak kulübü iyi yönetirlerse, birkaç sene sonra kendimizi tekrar süper ligde buluruz. Bunun birçok örneği var Türkiye'de ve Avrupa'da. Umarım Eskişehirspor bu kötü günlerden en kısa zamanda kurtulur."

Eskişehirspor'un ligden düşüşü taraftarı derinden üzdü
Eskişehirspor'un ligden düşüşü taraftarı derinden üzdü
Eskişehirspor'un ligden düşüşü taraftarı derinden üzdü
Eskişehirspor'un ligden düşüşü taraftarı derinden üzdü

Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Eskişehir, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eskişehirspor'un ligden düşüşü taraftarı derinden üzdü - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Altının kilogramı 450 bin 250 liraya yükseldi Altının kilogramı 450 bin 250 liraya yükseldi Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı
Galatasaray, Juan Cuadrado'yu kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Juan Cuadrado'yu kadrosuna katmak istiyor         
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu         
16:46
Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı         
16:34
İntihar etmek isteyen adamı canlı yayında paylaşan transseksüel şahıs ekipleri çileden çıkardı: Benim takipçim çok İntihar etmek isteyen adamı canlı yayında paylaşan transseksüel şahıs ekipleri çileden çıkardı: Benim takipçim çok         
16:01
Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor         
15:39
ABD'de felçli insanın beyni ilk kez kablosuz olarak bilgisayara bağlandı ABD'de felçli insanın beyni ilk kez kablosuz olarak bilgisayara bağlandı         
15:00
Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
14:21
Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi         
14:09
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Aydınlı esnaf, işleri düşünce pide servisini drone ile yapmaya başladı Aydınlı esnaf, işleri düşünce pide servisini drone ile yapmaya başladı         
12:53
Rengi değiştiği için korkutan Burdur Gölü'nde 'yeşil alg patlaması' yaşandığı ortaya çıktı Rengi değiştiği için korkutan Burdur Gölü'nde 'yeşil alg patlaması' yaşandığı ortaya çıktı         
11:22
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 17:28:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehirspor'un ligden düşüşü taraftarı derinden üzdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei