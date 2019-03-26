Eskişehirspor'un Puan Silme Cezası Kaldırıldı
26 dakika önce
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Vladyslav Kulach'ın alacaklarından doğan puan silme cezasının kaldırıldığını açıkladı.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor
, Vladyslav Kulach'ın alacaklarından doğan puan silme cezasının kaldırıldığını açıkladı.
Eskişehirspor Kulübü'nden yapılan açıklamada 2015-2016 sezonunda kırmızı şimşeklerin formasını giyen Vladyslav Kulach'ın alacakları nedeniyle FIFA'ya başvurduğu hatırlatılarak, "2015-2016 sezonunda kulübümüzün formasını giyen eski futbolcularımızdan Vladyslav Kulach'ın alacaklarından doğan haklarından dolayı FIFA'ya başvurması sonucu kulübümüz eksi 6 puan silme cezası ile karşı karşıya kalmıştır. Kulüp başkanımız Kaan
Ay ve yönetim kurulu üyelerimizin yoğun çabaları ile Kulach'ın avukatına ödeme yapılarak puan silme cezası kaldırılmıştır" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:19 Kaynak: DHA
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