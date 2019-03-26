Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'un Puan Silme Cezası Kaldırıldı

Eskişehirspor'un Puan Silme Cezası Kaldırıldı

26 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Vladyslav Kulach'ın alacaklarından doğan puan silme cezasının kaldırıldığını açıkladı.

Eskişehirspor'un Puan Silme Cezası Kaldırıldı, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Vladyslav Kulach'ın alacaklarından doğan puan silme cezasının kaldırıldığını açıkladı.

Eskişehirspor Kulübü'nden yapılan açıklamada 2015-2016 sezonunda kırmızı şimşeklerin formasını giyen Vladyslav Kulach'ın alacakları nedeniyle FIFA'ya başvurduğu hatırlatılarak, "2015-2016 sezonunda kulübümüzün formasını giyen eski futbolcularımızdan Vladyslav Kulach'ın alacaklarından doğan haklarından dolayı FIFA'ya başvurması sonucu kulübümüz eksi 6 puan silme cezası ile karşı karşıya kalmıştır. Kulüp başkanımız Kaan Ay ve yönetim kurulu üyelerimizin yoğun çabaları ile Kulach'ın avukatına ödeme yapılarak puan silme cezası kaldırılmıştır" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:19 Kaynak: DHA

Eskişehirspor, Spor
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