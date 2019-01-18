Eskişehirspor'un yeni başkanı Ay oldu
1 saat önce
Genel kurulda geçerli sayılan 395 oyun 220'sini alan Kaan Ay, Eskişehirspor Kulübünün yeni başkanı oldu.
Genel kurulda geçerli sayılan 395 oyun 220'sini alan Kaan
Ay, Eskişehirspor
Kulübünün yeni başkanı oldu. Kulüp başkanı Kaan Ay, "Eskişehirspor'u birlik ve beraberlikle yöneteceğiz. Kulübü 15-20 kişiye bırakıp, çekip gitmek yok." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:45
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