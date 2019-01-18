Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'un yeni başkanı Ay oldu

Eskişehirspor'un yeni başkanı Ay oldu

1 saat önce

Genel kurulda geçerli sayılan 395 oyun 220'sini alan Kaan Ay, Eskişehirspor Kulübünün yeni başkanı oldu.

Eskişehirspor'un yeni başkanı Ay oldu, System.String[]
Genel kurulda geçerli sayılan 395 oyun 220'sini alan Kaan Ay, Eskişehirspor Kulübünün yeni başkanı oldu. Kulüp başkanı Kaan Ay, "Eskişehirspor'u birlik ve beraberlikle yöneteceğiz. Kulübü 15-20 kişiye bırakıp, çekip gitmek yok." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:45 

Bora Füzesi, Eskişehirspor, Ekonomi
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