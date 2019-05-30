Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'un yeni başkanı Osman Taş oldu
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Eskişehirspor'un yeni başkanı Osman Taş oldu

1 saat önce

Eskişehirspor Kulübü Genel Kurul toplantısında seçime tek aday olarak giren Osman Taş Başkan seçildi.

Eskişehirspor'un yeni başkanı Osman Taş oldu, System.String[]
Eskişehirspor Kulübü Genel Kurul toplantısında seçime tek aday olarak giren Osman Taş Başkan seçildi.

Eskişehirspor'un Olağanüstü Seçimli ve Mali Genel Kurul Kongresi gerçekleştirildi. Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde önce Mali Genel Kurul düzenlendi. Kongre üyelerinin çoğunluğunun oyuyla eski Başkan Kaan Ay ve yönetimi ibra edildi. Burada veda konuşması yapan Kaan Ay, "Ben Eskişehirspor'a vefa borcumu ödediğimi düşünüyorum. Seçildiğimiz günden beri eleştiriliyoruz. Ne yapsak eleştirildik. En son Afyonspor maçından sonra istifaya davet edildik ve bana iftiralar atılmaya başladı. Ben iftiranın olduğu yerde asla olmam. Görev sürem boyunca çileli yolda bana destek olan herkese teşekkür ederim. Oturup ağladığımız günler oldu. Eskişehirspor bizlerin sevdasıdır bu sevda bitmez. Başım dik olarak geldim buraya başım dik olarak gidiyorum. Yaşasın Eskişehirspor" dedi.

Daha sonra kongre üyelerinin kararı ile seçime tek aday olarak giren Osman Taş Eskişehrispor'un yeni başkanı oldu. Seçilmesinin ardından bir konuşma yapan Eskişehirspor Başkanı Osman Taş, "Biz önümüze bakacağız, biz Eskişehirsporluyuz, biz dilenci değiliz, biz bir markayız. Bize bu imkanı verdiğiniz için elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Osman Taş, Divan Kurulu başkanının elinden mazbatasını aldı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:31 Kaynak: İHA
Osman Taş, Eskişehirspor, Spor
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