Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'un yeni başkanı ve yöneticilerinden Vali Çakacak'a ziyaret
Son Dakika Spor Eskişehirspor'un yeni başkanı ve yöneticilerinden Vali Çakacak'a ziyaret - Son Dakika Spor

Eskişehirspor'un yeni başkanı ve yöneticilerinden Vali Çakacak'a ziyaret

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un yeni başkanı Mustafa Akören ile beraberindeki yönetimi kurulu üyeleri, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.

Eskişehirspor'un yeni başkanı ve yöneticilerinden Vali Çakacak'a ziyaret, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un yeni başkanı Mustafa Akören ile beraberindeki yönetimi kurulu üyeleri, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.

Çakacak, kabulünde yaptığı konuşmada, Eskişehirspor'un şehrin en önemli markalarından biri olduğunu hatırlatarak, Akören ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diledi.

Mali ve sportif başarı noktasında Eskişehirspor'un hak ettiği noktaya en kısa zamanda ulaşmasını istediklerini anlatan Çakacak, siyah-kırmızılıların Türkiye'nin sevgisini kazanmış en köklü kulüplerinden biri olduğunu dile getirdi.

Akören de geçmişten ders alıp gelecek planlarını hazırlayacaklarını kaydetti.

Eskişehirspor sevdasının, içlerinde sönmeyen bir ateş olarak nitelendiren Akören, "Eskişehirspor'un menfaati için her zaman takımın yanında olacağız. Bizim bu iyi niyetimizi herkesin bilmesini istiyoruz." dedi.

Akören, yapacakları çalışmalar hakkında da Çakacak'a bilgi verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Özdemir Çakacak, Eskişehirspor, Akören, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:58 Kaynak: AA
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