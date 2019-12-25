Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer oldu - Son Dakika

Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer oldu

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Özer getirildi.

Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer oldu, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Özer getirildi.

Osman Taş döneminde göreve gelen Coşkun Demirbakan, takımın başında 13 resmi maça çıkmış ve bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik 8 de yenilgi aldı. Dün kulübün resmi internet sitesinden tecrübeli teknik adam ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Demirbakan'ın görevden ayrılmasının ardından Eskişehirspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Siyah kırmızılı camiada teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Özer getirildi. Mustafa Özer 13: 00'da Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde kendisini siyah kırmızılı renklere bağlayan imzayı atacak.

"ESES'E HOCA DAYANMIYOR"

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonuna Fuat Çapa ile başlamıştı. Siyah kırmızılı ekip, Çapa yönetiminde bu sezon ligde sadece 3 maça çıktı. Ligin henüz başı olmasına rağmen alınan kötü sonuçların faturası Fuat Çapa'ya kesilmişti ve yerine Coşkun Demirbakan getirilmişti. EsEs'de 13 resmi maça çıkan Demirbakan da dün takımdan ayrıldı. Ligin ilk devresinin tamamlanmasına bir maç kala Eskişehirspor'da göreve Mustafa Özer getirildi ve EsEs, yarım sezonda 3 hoca değiştirmiş oldu.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Mustafa Özer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a destek: VAR kayıtları açıklansın
Fatih Terim'den "Zorlu" göndermesi Fatih Terim'den Ali Koç'a imalı gönderme! Sosyal medyada gündem oldu Manisasporlu Bayram'a talip çok

Son Dakika Haberleri
18:36 Aşti'de yılbaşı öncesi 'huzur' uygulaması - Son Dakika
18:34 Hamas: "Kudüs'te seçim yapmak için işgalcilerden izin almayı reddediyoruz" - Son Dakika
18:32 Şule çet davasının gerekçeli kararı cinsel saldırıda bulunup, pencereden attı-arşiv- 2 - Son Dakika
18:32 Mersin'de tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
18:32 Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı/Ek fotoğraf - Son Dakika
18:10 İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı - Son Dakika
17:45 Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 18:40:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]