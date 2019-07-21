Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'un yıldızı için Beşiktaş ve Galatasaray nabız yokladı
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Eskişehirspor'un yıldızı için Beşiktaş ve Galatasaray nabız yokladı

50 dakika önce

Eskişehirspor'un 20 yaşındaki başarılı ön liberosu Mehmet Özcan için Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın nabız yokladığı öğrenildi.

Eskişehirspor'un yıldızı için Beşiktaş ve Galatasaray nabız yokladı, System.String[]
Eskişehirspor'un 20 yaşındaki başarılı ön liberosu Mehmet Özcan için Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın nabız yokladığı öğrenildi. İki ekibin de önümüzdeki günlerde kırmızı-siyahlı kulübe resmi teklifte bulunması bekleniyor.

Eskişehirspor'un 20 yaşındaki genç oyuncusu Mehmet Özcan için Galatasaray ve Beşiktaş'ın nabız yokladığı öğrenildi. Son günlerde büyük kulüplerin radarına giren genç yetenek için Beşiktaş ve Galatasaray teklif yapmaya hazırlanıyor. Transferde yerli futbolcuların öne çıktığı bu sırada futbolcunun da beklemeye geçtiği, Eskişehirspor'a iyi bir para kazandırmak için yöneticilerin kararını bekleyeceği öğrenildi.

Öte yandan resmi bir teklifin gelmediğini vurgulayan kırmızı-siyahlı kulübün yetkilileri, resmi teklif yapıldığına dair çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi. - ESKİŞEHİR
Eskişehirspor, Mehmet Özcan, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:55 Kaynak: İHA
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