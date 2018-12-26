Eskişehirspor'un Yüzü Sahasında Güldü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor
, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında topladığı 16 puanın tamamını sahasındaki maçlarda aldı.
Geçmiş dönemlerde forma giyen bazı oyuncularının, alacakları için açtıkları davalar nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkartamayan siyah-kırmızılılar, genç futbolcularla yoluna devam ettiği ligde ilk yarıyı averajla 16. sırada bitirdi.
Eskişehir temsilcisi, ligin ilk yarısını dörder galibiyet ve beraberlik sonucu 16 puanla tamamlarken, 9 kez sahadan puansız ayrıldı.
Sahasında sadece bir maç kaybeden Eskişehirspor, 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Evinde rakip ağları 10 kez havalandıran Eskişehir ekibi, kalesinde 8 gol gördü. Deplasmanda yaptığı 8 karşılaşmada puanla tanışamayan, sadece 5 gol atabilen siyah-kırmızılılar, kalesinde 25 gole engel olamadı.
Eskişehir temsilcisi ilk yarıdaki en farklı galibiyetini 2-0 ile Kardemir Karabükspor
'a karşı aldı, en farklı mağlubiyeti ise 3. haftadaki 5-0'lık Gençlerbirliği
maçı oldu.
Diğer istatistikler
Siyah-kırmızılı takımda ligin ilk yarısının en skorer isimleri dörder golle İbrahim Halil
Öner ile Mehmet Feyzi Yıldırım olarak dikkati çekti.
Eskişehirspor'un en hırçın futbolcuları da 4 sarı, 1 kırmızı kart gören Mehmet Feyzi Yıldırım, üçer sarı, birer kırmızı kartla Ekrem Kılıçarlan, Mevlüt Çelik ve Cemali Sertel oldu. Semih Güler
, Fıratcan Üzüm, İbrahim Halil Öner
ve Mehmet Özcan
ise ilk yarıdaki bütün maçlarda ilk 11'de forma giyerek en istikrarlı futbolcular olarak kayıtlara geçti.