Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor yeni sezon formalarını tanıttı
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Eskişehirspor yeni sezon formalarını tanıttı

1 saat önce

Eskişehirspor, resmi twitter hesabından yeni sezonda giyilecek iç ve dış saha formalarını paylaştı.

Eskişehirspor yeni sezon formalarını tanıttı, System.String[]
Eskişehirspor, resmi twitter hesabından yeni sezonda giyilecek iç ve dış saha formalarını paylaştı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor, 2019-2020 sezonu iç ve dış saha formalarını tanıttı. Yeni sezon tanıtımında; Mehmet Feyzi Yıldırım, Cemali Sertel, Mehmet Özcan, Erdal Akdari, Bedirhan Altunbaş ve Ekrem Kılıçarslan forma giydi. - ESKİŞEHİR
Eskişehirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:43 Kaynak: İHA
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