Eskişehirspor yeni sezon formalarını tanıttı
1 saat önce
Eskişehirspor, resmi twitter hesabından yeni sezonda giyilecek iç ve dış saha formalarını paylaştı.
Eskişehirspor Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:43 Kaynak: İHA
, resmi twitter hesabından yeni sezonda giyilecek iç ve dış saha formalarını paylaştı.
Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor, 2019-2020 sezonu iç ve dış saha formalarını tanıttı. Yeni sezon tanıtımında; Mehmet Feyzi Yıldırım, Cemali Sertel, Mehmet Özcan
, Erdal Akdari, Bedirhan Altunbaş ve Ekrem Kılıçarslan
forma giydi. - ESKİŞEHİR
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