Eskişehirspor yeni sezona kulüp tesislerinde hazırlanıyor

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor.

Teknik direktörü Mustafa Özer, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ndeki antrenman öncesi yaptığı açıklamada, kampa katılan oyuncuların istek, azim ve çabasından memnun olduğunu söyledi.

Hazırlıklarının yoğun bir tempoda devam ettiğini belirten Özer, şöyle konuştu:

"Kondisyon anlamında özellikle genç oyuncularımıza yükleme yapıyoruz. Fizik, teknik ve taktik çalışıyoruz. Ayrı ayrı olan yetenekleri bu kamp döneminde bir araya getirip ortaya bir denge, bir sistem çıkarma amacındayız. Kamp başında kalecimiz Alp ve kaptanımız Sezgin talihsiz birer sakatlık geçirdiler. Önceliğimiz her zaman oyuncularımızın sağlığı. Başka bir sakatlık olmadan kamp sürecini tamamlamak tek temennimiz. Ayrıca Kıvanç'ın da takıma katılmasıyla hepimiz moral bulduk. Geçtiğimiz sene oluşturduğumuz kadroyu tutmak, genç oyuncularımıza örnek olabilecek yetenek ve karakterde oyuncularımızın bizimle olması çok kıymetli."

Özer, 24 Ağustos'ta Gaziantep FK ile hazırlık maçında karşılaşacaklarını aktardı. Bu maçın, eksikliklerini daha net değerlendirebilmeleri bakımından önemli olduğunu anlatan Mustafa Özer, "27 Ağustos'ta yapacağımız antrenmandan sonra 2 gün izin vereceğiz. 30 Ağustos'ta yeniden toplanıp hazırlıklarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.