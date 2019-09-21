Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor yeniden olağanüstü genel kurul kararı aldı
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Eskişehirspor yeniden olağanüstü genel kurul kararı aldı

1 saat önce

Mali kriz ve transfer yasağının yanı sıra lige eksi 6 puanla başlayan Eskişehirspor'da yönetim 6 Ekim'de seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Eskişehirspor yeniden olağanüstü genel kurul kararı aldı, System.String[]

Mali kriz ve transfer yasağının yanı sıra lige eksi 6 puanla başlayan Eskişehirspor'da yönetim 6 Ekim'de seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da yaşanan mali kriz ve transfer yasağının ardından sular durulmadı. Teknik direktör Fuat Çapa'nın istifasının ardından Coşkun Demirbakan ile anlaşıldı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yapılan değerlendirme sonrası Eskişehirspor'e 3 puan silme cezası verdi.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Osman Taş ve yönetim kurulu üyeleri arasındaki anlaşmazlığın sürmesi üzerine bugün yeniden olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı.

Takımın resmi internet sitesinden duyurulan kongre kararında, "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısının 06.10.2019 pazar günü saat 14.00'de Anemon Otel'de yapılmasına, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde 13.10.2019 pazar günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:39 Kaynak: DHA
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