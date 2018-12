Eskişehirspor Yok Olmanın Eşiğinde

Eskişehirspor'da düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Bir otelde yapılması planlanan toplantıya 798 delegeden sadece 37'si geldi. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen genel kurul, 3 Ocak Perşembe günü yapılacak. Genel kurul için toplantının yapılması planlanan otele gelen Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Ünal, "Her fırsatta söyledik her başarının altında birlik ve beraberlik yatıyor. Bu şehrin güç birlikteliğine ihtiyacı var. Şehirdeki bir takım bazı insanların arasında kavlar, husumetler, bizim Eskişehirspor'da geçmişte yaşadığımız gibi. Bunlar bu şehrin her tarafına zarar veriyor. En büyük zararı da Eskişehirspor kulübüne veriyor. Konu Eskişehirspor olunca ortak aşk, ortak sevda olmalı. O güç birlikteliği yapılabilmeli, o birlik beraberlik sağlanmalı. Eskişehirspor kulübü neleri aşmış gelmiş. Al işte kapandı, bitti, öldü gitti denen noktada yine 3 tane takım oluşturdu. Bir kadrosu vardı şampiyondu, lisansını tescil ettiremedi ama o oyuncuların birçoğunun geçmişteki hesapları görülerek, 6 puan silmeler yönetilerek yapıldı o transferler. Öyle insanların dediği gibi, "Şu kadar para verdi oyuncuyu aldı, oynatamadı" Öyle bir şey yok. Bir örnek var İbrahim Sissoko ki bu sezonu bedava oynuyor, geçmiş sezondan 6 puan silme hakkı elindeydi. Biz bu arkadaşa ödedik 125 bin Euro. Ödemesek puanımız gidiyor. Zaten borcumuz eskiden geliyor. Yeni sezonla ilgili herhangi bir şey ödenmedi" dedi.



"Fenerbahçe'nin 15 puanı var ve bu çocuklar asgari ücretle top oynuyor"



Eskişehirspor'un futbolcularının asgari ücretle oynadıklarını ve Fenerbahçe'den daha fazla puan topladıklarını aktaran Ünal, "Bugün takımın hepsine müşteri var. Açıklayamayacağım Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesi mevcut oynayan kadrodan 5 oyuncu istiyor. Bizim oyuncu satma gibi bir niyetimiz yok. Küllerinden tekrar doğabilen, her yaş gruplarının en iyisinden bir kadro oluşturabilen bir şehiriz, bir camiayız. Bu camia bunları yapar, yaptı da. Bakın 16 puan toplamışız. Kusura bakmayın bugün Fenerbahçe'nin de 15 puanı var ve bu çocuklar asgari ücretle top oynuyor. Tekrar bir takım daha kurduk. U15 ve U21 takımlarının en iyilerinden oluşuyor. O arkadaşlarımıza da gidin Türkiye Kupası'nı da siz kovalayın ama yeni oluşan bir takımdı. Tokat deplasmanın da elendi geldiler. 3 takımı küllerinden var edebilen Eskişehirspor camiasıyız. O formanın ağırlığını herkes bilmeli. Eskişehirspor takımı yaşamalıdır. Yaşatılması adına da layık olduğu yer Süper Lig'dir. Çok kısa vadede şampiyonluklar yapar" şeklinde konuştu.



Son olarak transferin açılması gerektiğini ve imza vermeyenlerinde kulüp kapanması halinde para alamayacaklarını söyleyen Başkan Ünal, şunları söyledi;



"Transferini çok acil açmalıdır. Transfer açmanın geçen seferki kadar ağır bedeli yoktur. Geçen seferki oyuncu kardeşlerimiz meseleye başka baktılar. Son dakikaya bıraktılar. Şu saat itibariyle ben yüzde 85 oyuncu arkadaşlarımızın, teknik ekibimizin, futbol ailesinin imzalarını başkan adayı değilken bile topladım hazır duruyor. 115'ini imzası var toplanacak. Ona da sonuna kadar çalışıyorum. İnşallah açacağız. Bu takım genel kurulla ilgili işlerini aksatmayacaktır. Antalya bölgesinde yılbaşından sonra kampını yapacaktır. Bizim genel kurulumuz başka bir şey, takımın hazırlanması başka. Aramızdan ayrıldı denilen her oyuncuda transferin açılmasını beklemektedir. Bir şeyinde bir vakti var. Bu saati kaçırırsanız tabi bu oyuncular oynamazlar. İkinci yarım devrede kendilerine kulüp ararlar. Bu imza vermeyen Eskişehirspor kulübünün geçmişte ekmeğini yemiş, hizmet etmiş, formasını terletmiş olan tüm futbol ailesine zaten dediğim gibi yüzde 85'i verdi. Verenlere sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz Eskişehirspor olarak. İmza vermeyen arkadaşlarımızın da vicdanını eline koyması gerekir. Bu kulüp yaşarsa onlar parasını alır. Bu kulüp yarın kayyuma giderse, Orduspor, Sakarya, Kocaeli gibi, Mersin İdman Yurdu, Gaziantep gibi bu noktalarda olur ise o gün hiçbir şey alamayacaklar. Bu gün bize yardım etsinler sezon sonu bu takım yaşar herkes parasını alır."



Diğer yandan genel kurula Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı. - ESKİŞEHİR

