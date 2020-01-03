Eskişehirspor yönetiminden ESOGÜ Rektörü Şenocak'a ziyaret - Son Dakika

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören ile Başkan Yardımcısı Fatih Sezer, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'ı makamında ziyaret etti.



Eskişehirspor Yönetimi göreve geldikten sonra ziyaretlerini sürdürüyor. Yönetim son olarak ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'ı ziyaret etti. Başkan Akgören ve Başkan Yardımcısı Fatih Sezer, ziyarette Rektör Şenocak'a Eskişehirspor ile ilgili yaptıkları çalışmaları anlatarak, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Rektör Şenocak, ise nezaket ziyareti için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR