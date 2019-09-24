- Eskişehirspor yönetimine talip olan gruba tüzük engeli

ESKİŞEHİR - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un olağanüstü seçimli genel kurul kararı almasının ardından kulüp yönetimine talip olan grup basın açıklamasında bulundu.

Eskişehirspor; puan silme cezaları, eski yönetimlerden kalan borçlar, futbolcuların alacakları ve kulüp yönetimi gibi konularda sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Siyah-kırmızılı camia toparlanmak için 6 Ekim Pazar günü olağanüstü seçimli genel kurula gidecek. Genel kurula sayılı günler kala yönetime talip olan bir grup, kentte basın mensupları ile bir araya geldi. Grup adına konuşan Hüseyin Dinç, kulübe zor zamanda destek olmak istediklerini söyledi.

Dinç, olağanüstü seçimli genel kurul kararının kulübün kurtarılabilmesi için bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu kararı alan Eskişehirspor Yönetimine teşekkür ederiz. Ancak ortaya çıkan fırsatın kulübümüze gerçekten fayda sağlamasının önünde hala engeller vardır ve bunların sürat ile ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu engellerin başında iç tüzüğün bazı kısıtlama maddeleri gelmektedir. Bu maddeler gereğince geriye doğru son bir yıl süresi içinde kulübe üye olmadıkları gerekçesiyle pek çok seçkin insanın kulüp yönetiminde görev alması mümkün olmamaktadır. Böylece kulübe yeni bir hava, canlılık, motivasyon ve maddi imkan getirme imkanına veya potansiyeline sahip bu insanlar kulübe yardımcı olamayıp kulüpten uzak durmak zorunda kalmaktadır. Eskişehirsporumuzun yönetiminden ve değerli kongre delegelerinden bu engeli ortadan kaldıracak kararları sürat ile almalarını bekliyoruz. Kulübümüzün eski başkan ve yöneticilerinin görüşleri ve tecrübeleri bizim için çok kıymetlidir. Onlardan kulübümüzün geleceği için bize destek vermelerini talep ediyoruz" dedi.

"Eskişehirspor'un çıkarlarını korumak birinci önceliğimiz olacaktır"

Destek beklediklerini açıklayan Dinç, "Son olarak çok kıymetli kongre delegelerimizin oylarını yönetime talip grubumuz lehine kullanmalarını kendilerinden özellikle ve canı gönülden talep ediyoruz. Bir kez daha belirtmek isteriz ki yönetime talip olmamızın temel nedeni, doğru-dürüst hiçbir geliri olmadığı artık herkesin malumu olan kulübümüze zor zamanında maddi-manevi destek vermektir. Kısaca amacımız almak değil vermektir. Eskişehirsporumuzun çıkarlarını korumak ve kollamak her zaman birinci önceliğimiz olacaktır" diye konuştu.