Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk, kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk, kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika Spor

Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk, kazada yaşamını yitirdi

6 saat önce

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor'un futbolcusu Kaan Öztürk (20), kontrolünden çıkıp refüje çarparak devrilen otomobilde ağır yaralandı.

Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk, kazada yaşamını yitirdi, System.String[]

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor'un futbolcusu Kaan Öztürk (20), kontrolünden çıkıp refüje çarparak devrilen otomobilde ağır yaralandı. Öztürk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam, Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. TFF 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk yönetimindeki 26 UD 308 plakalı otomobil, Basın Şehitleri Caddesi'nde kontrolden çıkıp, yol kenarındaki refüje çarparak, devrildi. Kazada ağır yaralanan Öztürk, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaan Öztürk'ün acı haberi, kentte ve Eskişehirspor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Eskişehirspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kaan Öztürk dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

FUTBOL CAMİASINDAN TAZİYE MESAJLARI

Futbol camiası, hayatını kaybeden Kaan Öztürk için taziye mesajları yayımladı. Mesajlardan bazıları şöyle:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU: Eskişehirspor U19 Takımında forma giyen Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta vefat eden merhum Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

BEŞİKTAŞ: Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz."

FENERBAHÇE:  Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz.

GALATASARAY:  Eskişehirspor Kulübü'nün genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz.

TRABZONSPOR:  Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor U19 Takımında forma giyen Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR:  Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, yakınlarına ve Eskisehirspor camiasına başsağlığı dileriz.

AYTEMİZ ALANYASPOR:  Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz.

MKE ANKARAGÜCÜ:  Eskişehirspor U-19 takımında oynayan Kaan Öztürk'ün trafik kazası nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz.

YUKATEL DENİZLİSPOR:  Eskişehirspor U19 Takımında forma giyen Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı diliyoruz.

BB ERZURUMSPOR:  Eskişehirspor U-19 oyuncusu Kaan Öztürk'ün dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhum Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı diliyoruz.


Eskişehirspor, Kaan Öztürk, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 01:17 Kaynak: DHA

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