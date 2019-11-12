Son Dakika Haberleri: Eskişehirsporlu oyunculardan kan bağışına destek
Son Dakika Güncel Eskişehirsporlu oyunculardan kan bağışına destek - Son Dakika

Eskişehirsporlu oyunculardan kan bağışına destek

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirsporlu oyuncular ve kaleci antrenörü Hakan Olgun, kentteki bir ilkokulda düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Eskişehirsporlu oyunculardan kan bağışına destek, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirsporlu oyuncular ve kaleci antrenörü Hakan Olgun, kentteki bir ilkokulda düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.


Hürriyet İlkokulundaki kampanyaya Eskişehirspor'un kalecisi Ekrem Kılıçarslan, orta saha oyuncusu İbrahim Sissoko ve kaleci antrenörü Hakan Olgun'un yanı sıra veliler katıldı. Okula gelen futbolcular, minik öğrenciler tarafından çiçekler ve 'EsEs' tezahüratları ile karşılandı. Zaman zaman Eskişehirspor marşları da söyleyen öğrencilerden bazılarının Siyah Kırmızılı formalarını giydikleri de gözlerden kaçmadı. Burada bir açıklama yapan Türk Kızılay Eskişehir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Sabri Akoğlu, "Protokol kapsamında kan bağışı çalışmalarını başarıyla yürümekteyiz. Bu yıl farklı olarak eTwinning kapsamında 13 okulda 'Canım ol' kampanyası düzenliyoruz. Bunda da şehrin önde gelenleri de eksik olmasınlar bizlere destek oluyorlar. Eskisinden daha verimli bir şekilde kampanyalarımızı yürütüyoruz. En önemli amacımız kök hücre bağışını artırmak yönünde. Bu kampanyalarla da bunu başaracağımıza inanıyoruz" dedi.


Düzenledikleri kan bağışı kampanyasına velilerin yoğun katılım sağladığını aktaran Okul Müdürü Defne Akman ise desteklerinden dolayı futbolculara teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Altaylı canlı yayında Galatasaraylı futbolculara "Şerefsiz" dedi!
Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi çılgınlığı! 5 futbolcu için düğmeye basıldı Fenerbahçe'den Ahmed Kutucu harekatı Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 22:19:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehirsporlu oyunculardan kan bağışına destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]