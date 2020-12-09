Eskişehirsporlu ve Tuzlasporlu futbolcular, PFDK'ya sevk edildi

Tuzlaspor Kulübü futbolcusu Ahmet Yazar'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Tuzlaspor Kulübü futbolcusu Erdem Özgenç'in 08.12.2020 tarihinde oynanan Eskişehirspor - Tuzlaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine;

Eskişehirspor Kulübü futbolcusu Tolga Yakut'un 08.12.2020 tarihinde oynanan Eskişehirspor - Tuzlaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu 'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle:

Tuzlasporlu futbolcular Erdem Özgenç ve Ahmet Yazar ile Eskişehirsporlu futbolcu Tolga Yakut, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 'na (PFDK) sevk edildi.

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