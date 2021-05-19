Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ali ve Didem'e silahlı saldırı! Gizem Arıkan diziden ayrıldı - Son Dakika

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ali ve Didem'e silahlı saldırı! Gizem Arıkan diziden ayrıldı

19.05.2021 09:10

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde evlenen Hızır Ali ve Didem'e, silahlı saldırı düzenlendi. Didem karakteri senaryo gereği diziden ayrılırken, kızının ölümüyle yıkılan Haşmet ise vurularak ağır yaralandı. Dizide Didem karakterine hayat veren oyuncu Gizem Arıkan ise sosyal medya hesabı üzerinden diziye duygusal bir paylaşımla veda etti.

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, dün akşam 195. yeni bölümüyle ekrana geldi. Son bölümde Çakırbeyli ile Façalı ailelerinin çocukları Hızır Ali ile Didem evlendi.

DÜĞÜNDEN SONRA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADILAR

Düşmanları ise korkunç bir plan kurdu. Düğün sonrasında Hızır Ali ve Didem'in içinde olduğu araç pusuya düşürülerek kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda ağır yaralanan Didem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Didem'in ölüm haberi Çakırbeyli ve Façalı ailelerini yıktı. Didem'in babası Haşmet Façalı ise kızının ölümüyle kendisini kaybetti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Didem ve Hızır Ali'ye korkunç saldırı! Gizem Arıkan diziye veda etti

"BÖYLE KALİTELİ BİR İŞTE OLDUĞUM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Didem karakterini oynayan Gizem Arıkan da böylelikle kadrodan ayrılmış oldu. Sosyal medya hesabından dizideki sahnelerine ait görüntüleri paylaşan Arıkan, "Dido'm iyi ki beni buldun. Fırtına gibi gelip çiçek gibi gidiyorsun. Böyle kaliteli bir işin içinde olduğum için kendimi ne kadar şanslı hissettiğimi anlatamam. Bana bu fırsatı veren güvenen Dido'yu emanet eden senaristlerimize, yapıma, yönetmenlerime çok teşekkür ederim" dedi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Didem ve Hızır Ali'ye korkunç saldırı! Gizem Arıkan diziye veda etti

HAŞMET ÖLDÜ MÜ?

Öte yandan EDHO son bölüm final sahnesinde Haşmet Façalı vurularak ağır yaralandı. Hızır'ın yanına koştuğu Haşmet kanlar içinde yerde kaldı. Dizide usta oyuncu Turgut Tunçalp'in canlandırdığı Haşmet'in ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Didem ve Hızır Ali'ye korkunç saldırı! Gizem Arıkan diziye veda etti

"CANIM KIZIM YOLUN AÇIK OLSUN"

Turgut Tunçalp, dizide kızı Didem'i canlandıran Gizem Arıkan için Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı. Usta oyuncu paylaşımında "Canım kızım. Yolun bahtın açık olsun" notunu yazdı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Didem ve Hızır Ali'ye korkunç saldırı! Gizem Arıkan diziye veda etti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Didem ve Hızır Ali'ye korkunç saldırı! Gizem Arıkan diziye veda etti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ali ve Didem'e silahlı saldırı! Gizem Arıkan diziden ayrıldı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ali ve Didem'e silahlı saldırı! Gizem Arıkan diziden ayrıldı

Yunus Emre Yıldırımer, Oktay Kaynarca, Sosyal Medya, Pelin Akil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ali ve Didem'e silahlı saldırı! Gizem Arıkan diziden ayrıldı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Hadi Özışık, Sedat Peker'in yayınladığı kayıtların ardından ilk açıklamasını yaptı: Soylu'nun haberi yoktu Hadi Özışık, Sedat Peker'in yayınladığı kayıtların ardından ilk açıklamasını yaptı: Soylu'nun haberi yoktu Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar kamerada Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar kamerada Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi! Bakan Soylu'dan açıklama geldi Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi! Bakan Soylu'dan açıklama geldi Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu Merak edilen Avrupa rotası belli oldu! İşte temsilcilerimizin oynayacağı elemeler Merak edilen Avrupa rotası belli oldu! İşte temsilcilerimizin oynayacağı elemeler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit

Son Dakika Haberleri
09:23 ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz
09:18 Hadi Özışık, Sedat Peker'in yayınladığı kayıtların ardından ilk açıklamasını yaptı: Soylu'nun haberi yoktu
09:16 Sokak ortasında, gürültü nedeniyle kendisini uyaran esnafı başından vurdu
09:12 Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı
09:10 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ali ve Didem'e silahlı saldırı! Gizem Arıkan diziden ayrıldı
09:06 Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'de 37 gün sonra ilk kare: Hayata tutunmak güzel
18:40 Enerji santralinde iki hafta arayla peş peşe yangın korkuttu!
17:47 Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!
17:43 Uzman isim açıkladı! İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor?
17:36 Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı
ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz         
09:23
Sokak ortasında, gürültü nedeniyle kendisini uyaran esnafı başından vurdu Sokak ortasında, gürültü nedeniyle kendisini uyaran esnafı başından vurdu         
09:16
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'de 37 gün sonra ilk kare: Hayata tutunmak güzel Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'de 37 gün sonra ilk kare: Hayata tutunmak güzel         
09:06
Marco Reus'tan ilginç karar! EURO 2020'de olmama sebebi şaşkınlık yarattı Marco Reus'tan ilginç karar! EURO 2020'de olmama sebebi şaşkınlık yarattı         
01:01
Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf         
23:56
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaptığı radikal değişimi Instagram'dan paylaştı Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaptığı radikal değişimi Instagram'dan paylaştı         
23:41
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler         
22:44
Son anket sonuçlarına göre Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu Son anket sonuçlarına göre Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu         
22:17
İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti         
20:33
Tam kapanma Demet Akalın'a yaramadı! Son görüntüsü şaşırttı Tam kapanma Demet Akalın'a yaramadı! Son görüntüsü şaşırttı         
20:17
Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!         
17:48
Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu         
16:51
Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi         
16:16
Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı         
14:43
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 09:27:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ali ve Didem'e silahlı saldırı! Gizem Arıkan diziden ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement