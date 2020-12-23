Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden hayranlarını üzecek karar

Bu ocak ayında kanallar zarar etmeyi göze alarak dizi projelerine ara vermeme kararı aldı. Ancak ATV'de 6 sezondur büyük ilgiyle izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi izleyicileri üzecek bir karar aldı.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; senaryoda yenilik yapacak olan fenomen dizinin ekibi 29 Aralık'ta tatile çıkacak ve çekimlere 8 Ocak itibarıyla yeniden başlayacak. Bu sırada 5 Ocak ve 12 Ocak'ta ise yeni bölüm ekrana gelmeyecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 177. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş Çakırbeylilerin karşısında karar çıkar. Alınan bu karara rağmen yolundan dönmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer. Aleyhine el kaldıranlara yaptıklarıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşır. Karşısında kim olursa olsun geri adım atmayan Alpaslan Çakırbeyli'ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli verir. Tipi ise masada Alpaslan'ın aleyhine el kaldıran Rafet'in peşine düşer. Hamdi Korkmaz, oğulları ve kayınbiraderine yapılanların faturasını Avni'ye keser. Alpaslan'ın yok edilmesini isteyen Hamdi Korkmaz, Avni'yi zorlar. İdris Reis'in oğlu Kaya için Haşmet Façalı'nın kızı Didem'i istemesi aileler arasında gerginliğe yol açar. Bu sürtüşmenin bitmesi için plan yapan Hayriye Çakırbeyli, planını uygulamak için ilk adımı atar. Oğlu Hızır Çakırbeyli'nin yuvasını yıkmasına da kayıtsız kalamayan Hayriye Çakırbeyli, Bahar Sincanlı'nın karşısına geçer.