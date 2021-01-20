Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından duygulandıran paylaşımlar: Anneler ölmez... Bir an önce iyileş Sabina

Altı sezondur ekranda olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hayriye Ana' karakterine hayat veren Sabina Toziya, yılbaşı molasında ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Toziya dönüş hazırlığı yaptığı sırada bayıldı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktorlar usta oyuncunun beyninde tümör tespit etti ve Sabina Toziya'yı hemen ameliyata aldı. 10 saat süren ameliyattan sonra tümör tamamen temizlendi. Dört gün yoğun bakımda kalan oyuncu, daha sonra normal servise çıkarılırken, Sabina Toziya'nın dün evine götürüldüğü öğrenildi.

SAĞ TARAFINA FELÇ İNDİ

Son gelen haberlere göre usta oyuncunun sağ tarafı şu an felçli. Fizik tedaviyle eski sağlığına kavuşması beklenen Toziya'nın beynindeki tümörün habis olup olmadığı ve kemoterapi ya da radyoterapi görüp görmeyeceği bugün belli olacak. Ünlü oyuncunun daha öncesinde beynindeki tümörün varlığını hiçbir şekilde hissetmediği, ne baş ağrısı, ne yorgunluk ve ne de bulantı şikayetinin olmadığı belirtildi.

SENARYO REVİZE EDİLDİ

Sabina Toziya'nın yaşadığı üzücü olay dizinin senaryosunun da değişmesine neden oldu. Hastalığının durumu göz önüne alınarak usta oyuncuyla ilgili cenaze sahnesi yazıldı. Böylece EDHO'nun 179. bölümünde Hayriye Çakırbeyli'ye veda edildi.

ROL ARKDAŞLARINDAN SABİNA'YA VEDA

Yeni bölümün yayınlanmasıyla Sabina Toziya'nın rol arkadaşları da yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla usta oyuncuya destek oldu ve tüm takipçilerinden dua istedi.

BAHADIR ÖZDENER

Dizinin senaristi Bahadır Özdener, Sabina Toziya için "Sabina annemizin sağlığı için dualarınızı talep ediyoruz..." dedi.

OKTAY KAYNARCA

Dizide annesini oynayan Toziya için Oktay Kaynarca da "Anneler ölmez... Canım Sabina. Meslek hayatım boyunca birlikte çalıştığım en değerli oyunculardan biri olduğunu hep söyledim .. Çok şanslıyız ki uzun soluklu bir projede seninle çok güzel şeyler paylaşıp, çok güzel sahnelere hayat verdik. Gerçekten annemiz olduğun için, gerçekten bize iş disiplininin bir aktör için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğin için, azmi çalışmayı sevdirdiğin için, sen olduğun için çok teşekkür ederiz. Bir an önce iyileş Sabina..." sözlerini yazdı.

OZAN AKBABA

Ozan Akbaba ise paylaşımında; "Sabina Toziya. Hayriye ananın gerc¸ek hali. C¸ok gu¨c¸lu¨ bir kadın. Fazla tanımadığınız ic¸in anlatayım, du¨nya c¸apında bir aktrist, fazlaca gu¨zel kalpli, c¸ok zarif bir hanımefendi. Dile kolay; tam 6 senedir birlikte yiyip ic¸iyoruz, is¸ yapıyoruz, bulus¸uyoruz. Derya deniz bilgisi, ku¨ltu¨ru¨, aydın go¨ru¨s¸u¨.. Seni c¸ok ama c¸ok seviyor, en yakın zamanda tekrar go¨rmek ve bir an evvel ayaklanman ic¸in dua ediyoruz. " dedi.

SANEM ÇELİK

Sanem Çelik de Sabina ile fotoğrafını paylaşarak "Kıymetlimsin leziz usta, değerli kadın, özel insan" notunu düştü.

YUNUS EMRE YILDIRIMER

Yunus Emre Yıldırımer de "Canım Sabina'm seni çok seviyoruz" paylaşımını yaptı.

CEREN BENDERLİOĞLU

Ceren Benderlioğlu da usta oyuncuyla olan pozuna "Du¨nyanın en gu¨c¸lu¨ insanıdır o benden bile genc¸tir seni seviyorum... İyiles¸eceksin ve yazın seninle Ohri de gu¨zel bir sofrada sohbet edeceğiz. Bu¨tu¨n dualarımız seninle..." diye yazdı.