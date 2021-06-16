Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı - Son Dakika

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, dün akşam sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Ekim ayında yeni sezonla ekrana dönecek olan dizinin başrol oyuncusundan bir veda paylaşımı da geldi.

"TAM 6 YIL OLDU VE BİRÇOK ŞEY YAŞADIK"

Oktay Kaynarca, sezon finali öncesinde 1,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımında, "199 bölüm çekmişiz. Tam altı yıl. Neler yaşamışız hep beraber. Dünyaya gelenler, aramızdan ayrılanlar, acılar, sevinçler, dostluklar. En önemlisi milyonların evlerine misafir olmuşuz sorgusuz sualsiz, ailelerinden biri rahatlığıyla. Gerçekten çok azim ve inanç isteyen bir özveriyle her hafta yüzümüzün akıyla çıkmamıza sebep değerli çalışma arkadaşlarım, emeklerinize sağlık. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.