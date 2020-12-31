Eşkiya gibi gaspçılar polisten kaçamadı - Son Dakika

Eşkiya gibi gaspçılar polisten kaçamadı

Gaziantep'te av tüfeğiyle bir şahsı yaralayarak telefonunu çalan 4 gaspçı polisin sıkı takibi ile yakalandı.

Gaziantep'te av tüfeğiyle bir şahsı yaralayarak telefonunu çalan 4 gaspçı polisin sıkı takibi ile yakalandı. Gaziantep'in Tekstilkent Mahallesinde 4 gaspçı H.A. isimli mağdur şahsın cep telefonunu almaya çalışmaları ve bu şahsı av tüfeğiyle yaralamaları olayının şüphelileri, A.K., M. A., S.Ç. ve T.Ö. isimli şahıslar Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan başarılı çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

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