'Eşkıya', 'haydut', 'zorba' sözleri hakaret sayılmadı - Son Dakika
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'Eşkıya', 'haydut', 'zorba' sözleri hakaret sayılmadı

26.03.2022 11:48
'Eşkıya', 'haydut', 'zorba' sözleri hakaret sayılmadı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde kira artışı tartışmasında kiracısına, "Eşkıyalık, zorbalık yapıyorsun; haydut" dediği gerekçesiyle 'hakaret' suçundan yargılanan mülk sahibi Durali S., beraat etti.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde kira artışı tartışmasında kiracısına, "Eşkıyalık, zorbalık yapıyorsun; haydut" dediği gerekçesiyle 'hakaret' suçundan yargılanan mülk sahibi Durali S., beraat etti.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde cep telefonu dükkanı işleten Ferhat A., yasal faiz üzerinde zam yaptığı gerekçesiyle mülk sahibi Durali S. ile tartıştı. Kira artışını kabul etmeyen Ferhat A., mülk sahibinin girişteki reklam tabelasını kaldırması isteğini de kabul etmedi. Çıkan tartışma sırasında Durali S., Ferhat A.'ya yönelik, "Eşkıyalık, zorbalık yapıyorsun; haydut" dedi. Ferhat A., avukatı Fatma Bodur Gönülal aracılığıyla Polatlı Cumhuriyet Savcılığına şikayet dilekçesi verdi. Savcılık da Durali S.'nin tartışma sırasında, yanlarında onlarca insanın bulunduğu ortamda bu sözleri sarf ederek, şikayetçinin onur ve şerefini incittiğini ve bu şekilde 'hakaret' suçunu işlediğini belirterek, dava açtı.

Polatlı 1'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada savunmasını yapan sanık Durali S., iş yeri önündeki tabelanın görüntü kirliliğine neden olduğunu, Ferhat A.'dan tabelayı kaldırmasını istediğini belirterek, "Çıkarmayacağını söyleyince, 'Seninle mahkemede hesaplaşırız, senin bu yaptığın eşkıyalığa girer haydutluğa girer' dedim. Başka herhangi bir şey söylemedim. Sonra kendisi beni şikayet etmiş. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Ferhat A. da sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Tanıkların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme, sarf edilen sözlerin hakaret suçunu oluşturmadığını belirterek, sanığın beraatına karar verdi.


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Cumhuriyet Caddesi, Cumhuriyet, Polatlı, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Eşkıya', 'haydut', 'zorba' sözleri hakaret sayılmadı - Son Dakika


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