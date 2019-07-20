Son Dakika Haberleri: Eşkiyanın Sibiryalısı bakıma girdi
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Eşkiyanın Sibiryalısı bakıma girdi

1 saat önce

Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz isimli reyting rekortmeni dizi filmin unutulmayan karakteri Sibiryalıya hayat veren ünlü oyuncu Ayhan Işık, çekimlerine başlayacağı yeni sinema filmi için bakıma girdi.

Eşkiyanın Sibiryalısı bakıma girdi, System.String[]

Çekimleri Tekirdağ'da başlayacak olan "Seninle Güzel" isimli sinema filmi öncesi sağlık ve görsel bakıma giren Ayhan Işık işe dişlerle başladı. Oyuncular için diş bakımının önemli olduğunu ve mesleki açıdan yanlış tedavinin zarar vereceğini ifade etti.

Yıllardır diş sağlığını Doktor Fulya Üçem'e teslim ettiğini söylerken başarılı Doktor "Sesini kullanan oyuncuların ve ses sanatçılarının diştedavisi aşamasında herkesten çok daha hassas davranmaları gerekmektedir. Tedavi aşamasında ağız alanına yapılan en ufak bir değişim özellikle S ve F harflerinin telaffuzunu bozmakta olup sanatçının ses rengini konuşmasını değiştirebilmektedir. Bu değişim kişinin sanat hayatına mal olabilmekte düzeltme aşamasında eski ses rengini yakalayabilmek için yapım aşaması çok daha sancılı geçmektedir" diyerek sanatçılarıda uyardı. Ünlü oyuncu Ayhan ışık, yapacağınız ve umursamadığınız şeyler mesleki zarara uğratabiliyor her zaman araştırarak doğru kişileri buldum ve başarımda etkileri büyüktür vurgusunu yaptı.

Ayhan Işık, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:45 Kaynak: Bültenler
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