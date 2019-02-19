Son Dakika Haberleri: Eskiyen Gömlek ve Yastık Kılıfları Market Poşetlerine Dönüştü

Eskiyen Gömlek ve Yastık Kılıfları Market Poşetlerine Dönüştü

22 dakika önce

Yozgat'ın Sorgun Agahefendi İlköğretim Okulu öğrencileri evlerinde eskiyen gömlek, yastık kılıfı, sofra bezleri ve perdeleri toplayarak Halk Eğitim Merkezince açılan dikiş nakış kursuna katılan kursiyerlere vererek poşet görünümlü bez alışveriş torbaları diktirdiler.

Eskiyen Gömlek ve Yastık Kılıfları Market Poşetlerine Dönüştü, System.String[]
Yozgat'ın Sorgun Agahefendi İlköğretim Okulu öğrencileri evlerinde eskiyen gömlek, yastık kılıfı, sofra bezleri ve perdeleri toplayarak Halk Eğitim Merkezince açılan dikiş nakış kursuna katılan kursiyerlere vererek poşet görünümlü bez alışveriş torbaları diktirdiler.

Naylon poşet kullanımının en aza indirilmesi ve hiç kullanılmaması için başlatılan 'Sıfır Atık' kampanyası devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ücretli poşet uygulamasının hayata geçmesiyle, her iki projeye de katkı sağlayacak bir kampanya başlattıklarını söyleyen Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci,"Öğrencilerimiz evlerinde eskiyen gömlek, yastık kılıfı, sofra bezleri ve perdeleri toplayarak okulumuz bünyesinde öğrenci velilerimize yönelik Halk Eğitim Merkezince açılan dikiş nakış kursunda kursiyer annelerine ve ablalarına vererek poşet görünümlü bez alışveriş torbaları diktirdiler. Öğrencilerimiz yapılan bu bez torbaları markete giren kişilere ve yoldan geçenlere ücretsiz dağıtarak denizde bir damla da olsa ülke ekonomilerine destek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadılar. Bu kampanyamızda bizleri yalnız bırakmayan, destek olan tüm veli, öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz." dedi. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:38 Kaynak: İHA

Yozgat, Sorgun, Güncel
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