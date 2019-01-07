Eskiyen Yaya Üst Geçitlerinin Yerine Yenileri Yapılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarında ekonomik ömrünü tamamlayan yaya üst geçitlerini yeniliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ekonomik ömrünü tamamlayan üstgeçitlerin yenilenmesi amacıyla şehrin farklı noktalarında 3 yeni yaya üst geçidi yapımını başlattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyesi olarak yayaların rahat ve güvenli şekilde karşıdan karşıya geçişlerinin sağlanması için ihtiyaç duyulan yerlerde yaya üst geçitlerini yapımını sürdürdüklerini belirtti.

Özellikle ana caddeler üzerinde öğrencilerin giriş ve çıkışlarının tehlike oluşturduğu okulların önüne ve yaya trafiği ile araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelere yaya üstgeçitleri yaptıklarını hatırlatan Başkan Altay, "Bu kapsamda, 25 yıldan fazla süredir hizmet veren, ekonomik ömrünü tamamlayan İstanbul Yolu üzerindeki Aydınlıkevler ve Eski Sanayi yaya üst geçitleri ile Beyşehir Yolu Fatih Endüstri Meslek Lisesi önündeki yaya üst geçidinde yıkım çalışmalarını tamamladık. Bu 3 noktaya yürüyen merdivenli, asansörlü ve alttan ısıtmalı modern yaya üstgeçitlerimizi en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

13 milyon liraya mal olacak 3 ayrı yaya üst geçidinin ihale süresi 100 gün.