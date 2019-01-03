Eskiyi Yeniye, Yeniyi Eskiye Dönüştürüyor
1 saat önce
Almanya'da hobi olarak başladığı boyama, eskitme ve eski objeleri yenileme çalışmaları Gülsüm Akduran'ın kazanç kapısı oldu.
Almanya
'da hobi olarak başladığı boyama, eskitme ve eski objeleri yenileme çalışmaları Gülsüm Akduran'ın kazanç kapısı oldu.
Hobi olarak başladığı işini bir yıldır Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde açtığı atölyesinde devam ettiren Gülsüm Akduran, "Dönüşüm
yapıyorum. Her türlü eski yeni mobilyanın tasarımını, dönüşümünü yapıyorum. Müşterilerimizin evindeki her türlü mobilya ve objenin dönüşümünü yapıyorum. Sehpa, koltuk, masa, vitrin gibi her türlü ürünün dönüşümünü yapıyorum. Esasında renk değişimi burada en önemli faktör ama, üzerinde eskitme veya her hangi bir teknik uyguladığım zaman ben daha çok mutlu oluyorum. O zaman birşeylerin değiştiği ortaya çıkıyor. O bir kişiye özel bir tasarım haline geliyor. Müşterinin isteği doğrultusunda kendim de birşeyler katarak ortaya birşeyler çıkarmaya çalışıyorum" dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:47 Kaynak: İHA
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