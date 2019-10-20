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ESKKK Başkanı Ali Evren'den Barış Pınarı değerlendirmesi

1 saat önce

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirerek, "Dua ediyoruz ki, 5 günlük çekilme süreci sonunda bölge teröristlerden temizlenecek ve Türk Silahlı Kuvvetleri de böylece Barış Pınarı Harekatını devam ettirmeyecektir" dedi.

ESKKK Başkanı Ali Evren'den Barış Pınarı değerlendirmesi, System.String[]

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirerek, "Dua ediyoruz ki, 5 günlük çekilme süreci sonunda bölge teröristlerden temizlenecek ve Türk Silahlı Kuvvetleri de böylece Barış Pınarı Harekatını devam ettirmeyecektir" dedi.


Antalya'da, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği'nin (TESKOMB) yapmış olduğu kooperatif başkanları eğitim seminerine katılan ESKKK Başkanı Ali Evren, seminer ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Seminerde alınan kararlara imzasını attığını belirten Ali Evren, " Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için de bir araya geldik" diyerek, "Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz. Bizi birbirimize düşman edemez. Kooperatif başkanları olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız" dedi.


Malatya esnafının dualarla Mehmetçik'in yanında olduğunu vurgulayan Evren, "Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun. Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun. Dua ediyoruz ki, 5 günlük çekilme süreci sonunda bölge teröristlerden temizlenecek ve Türk Silahlı Kuvvetleri de böylece Barış Pınarı Harekatını devam ettirmeyecektir" diye konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:04 Kaynak: İHA
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