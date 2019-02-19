Son Dakika Haberleri: Eskort Derya'nın Kocasını Deaş İnfaz Etmiş

Eskort Derya'nın Kocasını Deaş İnfaz Etmiş

8 dakika önce

BILD'e konuşan Derya Ö., oğlunun babası imam nikahlı eşi Mario S.'nin 2016 yılında Musul'da DEAŞ üyesi iki kişi tarafından evden alındığını belirterek, o günleri şöyle anlattı: "Ben duştayken DEAŞ'ın polisi olan iki kişi geldi.

Eskort Derya'nın Kocasını Deaş İnfaz Etmiş, System.String[]
BILD'e konuşan Derya Ö., oğlunun babası imam nikahlı eşi Mario S.'nin 2016 yılında Musul'da DEAŞ üyesi iki kişi tarafından evden alındığını belirterek, o günleri şöyle anlattı: "Ben duştayken DEAŞ'ın polisi olan iki kişi geldi. Hiçbir şey söylemeden kelepçeleyip götürdüler. Aylarca ondan haber alamadım. Hapishane doktorunun başsağlığı dilemesiyle eşimin öldürüldüğünü öğrendim. Onu sopalarla dövmüşler. Önce bacaklarına sonra da sırtına sopalarla vurmuşlar. Felç olana kadar dayak yemiş. Onu muhbir olmakla suçladılar. En sonunda astılar. Bu benim için tam bir şoktu."

Bir Alman'ın yardımıyla insan kaçakçılarıyla tanıştığını, onların da kendisini Türkiye sınırına getirdiğini belirten Derya, 2017'ye kadar Türkiye'de oğluyla birlikte sınır dışı edileceklerin tutulduğu hapishanede kaldığını söyledi.

Türkiye, Alman vatandaşı Derya'yı 2017'de Almanya'ya sınır dışı etti. Köln/Bonn Havaalanı'na inen Derya'yı annesi ve kayınvalidesi karşıladı. Kayınvalidesini de ilk kez burada gördü. Alman polisleri, üç yıla yakın süre DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olmasına rağmen Derya'yı, tutuklamadı. Kısa bir sorgudan sonra genç kadını serbest bıraktı. Derya, Almanya'ya döndükten sonra yine eskort olarak çalışmaya başladı. Geçen yıl kasım ayında Federal Savcılığın emriyle Bochum'da yakalandı. Karlsruhe'ye götürüldü. Burada cezaevinde yargılanmayı bekliyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:25 

Musul, Güncel
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